В Ульяновской области около 300 соцобъектов подключат к интернету до конца года

ИЖЕВСК, 21 июля. /ТАСС/. Около 300 социально значимых объектов в 252 населенных пунктах будут подключены к интернету до конца года в Ульяновской области, сообщила в среду пресс-служба администрации главы региона.

"До конца года волоконно-оптические линии связи появятся на 297 объектах: в фельдшерско-акушерских пунктах, школах, пожарных частях, сельских администрациях, подразделениях Росгвардии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объекты цифровой инфраструктуры построят в 252 населенных пунктах, где проживают порядка 72 тыс. человек. Кроме того, в 2021 году запланирована модернизация действующих базовых станций и установка новых с технологией LTE в 19 муниципальных образованиях региона.

С начала года в области уже подключено более 160 соцобъектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Проект осуществляется с 2019 года, за два года высокоскоростной интернет в регионе появился на 413 объектах.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.