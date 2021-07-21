Мостуризм и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столичный комитет по туризму и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Данный документ поможет в развитии образовательного железнодорожного туризма в России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комитета.

Подписание соглашения прошло в рамках пресс-конференции в ТАСС. Документ подписали заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Соглашение о сотрудничестве, подписанное сегодня Мостуризмом и ОАО "РЖД", является отправной точкой для развития образовательного железнодорожного туризма в России. Одной из важнейших целевых аудиторий этого направления являются дети и молодежь: экскурсионные и туристические поездки для школьников - важная составляющая как образования в целом, так и воспитания. Путешествие на поезде даст ребятам возможность увидеть разные регионы России в формате единой поездки, познакомиться с железнодорожным транспортным комплексом, а также локальными особенностями, историческим и культурным наследием страны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что первым совместным проектом в рамках сотрудничества станет детский поезд РЖД, на котором 100 школьников-финалистов всероссийского конкурса "Страна открытий" отправятся в путешествие по пяти городам России вместе с наставниками-блогерами. В пути они познакомятся с историей городов, их современной жизнью, производством и промышленностью, смогут снять небольшие ролики о пребывании в этих городах.

"Безусловно, мы очень многое предполагаем реализовать совместно с РЖД, и мы видим те интереснейшие продукты, которые уже созданы, и надеемся, что это позволит адаптировать те задачи, которые стоят перед отраслью. Уверена, что наш диалог будет еще более чутким и результативным, таким образом, это поможет реализовывать и получать интересные продукты, уникальные путешествия и улучшать комфорт путешествия наших граждан путем железнодорожного сообщения", - прокомментировала подписание Шаршавицкая.

В свою очередь Пегов отметил, что ждет от соглашения взаимовыгодного сотрудничества, которое поможет развить внутренний туризм в России на профессиональном уровне.

"Прежде всего, ждем долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, потому что данный документ закрепил некоторые положения нашей и так продолжающейся давно работы. Конечно, хотелось бы, чтобы внутренний туризм в России развивался, причем развивался на профессиональном уровне, чтобы всем нашим пассажирам-туристам было комфортно и удобно", - сказал он.