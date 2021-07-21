Очные занятия "Московского долголетия" возобновили в Москве по QR-кодам

МОСКВА, 21 июля. /Корреспондент ТАСС Елена Кульбак/. Секции "Московского долголетия" возобновили работу на свежем воздухе по QR-кодам после почти полутора лет работы проекта в онлайн-формате. Одни из первых занятий прошли в среду в саду культуры и отдыха им. Баумана в центре столицы, передает корреспондент ТАСС.

Работа кружков и секций "Московского долголетия" была переведена в онлайн в марте 2020 года. За это время участниками занятий в таком формате стали более 80 тыс. человек. Однако в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе власти Москвы приняли решение возобновить занятия на свежем воздухе. При этом каждому участнику и педагогу необходимо иметь при себе QR-код. По мнению заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, QR-код - это новый элемент социальной культуры.

"Сегодня для нескольких сотен тысяч участников "Московского долголетия", для 4 тыс. педагогов, которые занимаются в проекте, и для нас, команды организаторов, большой день, так как с середины марта 2020 года "Московское долголетие" жило исключительно в онлайне из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из 215 тыс. участников проекта до пандемии более 75% человек закончили курс вакцинации. Такой коллективный иммунитет, который участники "Московского долголетия" уже получили, позволил им просить нас, организаторов и команду мэру, открыть проект не только в онлайне, но и в офлайне по QR-кодам", - сказал Филиппов в среду журналистам.

Он добавил, что с 21 июля московские пенсионеры смогут посещать очно танцы, общую физическую подготовку, рисование, кружки по иностранным языкам и многое другое. Команда проекта уверена, что занятия на свежем воздухе помогут поддержать иммунитет и здоровье участников. Занятия в онлайн-формате также сохранятся. "Те участники, которые хотят оставаться в онлайне, могут продолжить это делать. А если есть те, кто хочет совмещать занятия на свежем воздухе и в онлайне, то такая возможность тоже есть", - сказал Филиппов.

Коды без очередей

Запись в проект и на занятия проводится дистанционно. Подать заявку можно по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age. Проверка кодов теперь будет проводиться перед началом любого занятия. Для того, чтобы упростить данную процедуру и не создавать больших очередей, педагоги кружков в саду культуры и отдыха им. Баумана попросили участников "Московского долголетия" выстроиться в линию и подготовить заранее свой бумажный или электронный QR-код. За десять минут педагог по скандинавской ходьбе с помощью телефона просканировала все коды и после этого начала занятие.

Как рассказали ТАСС участники проекта, проблем с получением QR-кодов у них не возникло. "Получить его было совершенно несложно, хотя в этом мне и помогли мои дети. Я сохранила его себе на телефон и показала педагогу перед началом занятия. Ничего сложного в этом не вижу. <...> Я очень ждала, когда вернутся занятия в парках. Ведь для нас, кто уже в возрасте, очень важно общение. Занятия в онлайн-формате не уступали офлайну, но все же мы скучали по таким мероприятиям", - сказала пришедшая на урок по скандинавской ходьбе Валентина Семенова. Она уже прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции.

"Я в проекте "Московское долголетие" уже около трех лет. Занималась онлайн скандинавской ходьбой и во время пандемии. А когда узнала, что теперь можно будет и парках снова заниматься, очень обрадовалась, тем более, что QR-код у меня уже был оформлен к этому моменту", - поделилась с корреспондентом ТАСС участница проекта Татьяна Огнева и добавила, что на занятия ходит исключительно из-за педагога, которая привила ей любовь к этому виду спорта.

Занятие по скандинавской ходьбе началось с разминки для того, чтобы разогреть все группы мышц и избежать возможных травм. Если у участника группы не получилось выполнить упражнение, тренер подходил и индивидуально объяснял, что нужно делать. Сразу после разминки группа отправилась на прогулку по парку. Традиционно урок продлился около 40 минут, на него пришли более 20 человек.

Как рассказал журналистам Филиппов, сейчас поставщики проекта "Московское долголетия" активно составляют расписания занятий на свежем воздухе. В течение нескольких дней его опубликуют, и оно будет постоянно обновляться. "Практически в каждом районе есть возможность посещать занятия на свежем воздухе. Мы как организаторы не ограничиваем наших поставщиков, и поэтому на свежем воздухе могут проводиться занятия по различным направлениям. Главное, чтобы были созданы все условия и безопасность", - отметил он.

Филиппов добавил, что в 2021 году в проекте планируют запустить новое направление - футбол. "В каждом районе у нас появится футбольная команда из участников "Московского долголетия". Мы подготовили проект вместе с московскими школами, у которых есть стадионы", - добавил заместитель руководителя столичного департамента.