В волгоградских госпиталях к концу недели увеличат число койко-мест до пяти тысяч

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи с ростом числа выявленных случаев заболевания COVID-19 до конца недели увеличат число койко-мест в ковидных госпиталях до пяти тысяч и ускорят темпы вакцинации. Соответствующую задачу в среду в ходе заседания президиума регионального оперштаба поставил губернатор Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что власти региона планировали развернуть в целом восемь тыс. койко-мест в госпиталях, сроки для их подготовки губернатором не были обозначены. Сейчас в госпиталях региона развернуто порядка четырех тыс. инфекционных коек, уточнили ТАСС в облздраве.

"Обстановка на территории Волгоградской области по-прежнему остается напряженной, но контролируемой. Принимаются все необходимые меры для защиты жителей и сдерживания распространения коронавируса. Андрей Бочаров поручил до конца текущей недели довести общее количество коек в инфекционных стационарах Волгоградской области для лечения пациентов с COVID-19 до пяти тыс.", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области в среднем за сутки выявляется порядка 300 случаев заболевания, ежедневно защиту от коронавируса получают 13-15 тыс. человек. Всего с начала кампании прививки от COVID-19 сделали свыше 570 тыс. человек, (в том числе более 200 тыс. - старше 60 лет), вакцинировано 47% человек от плана. С 21 июля на базе интерактивного исторического парка "Россия - моя история" начал работу самый большой в Волгограде и области прививочный центр с возможностью вакцинировать 1,2 тыс. человек в смену, уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии в области выявлен 68 081 случай заболевания (плюс 317 за сутки), выздоровели 61 369 человека (135 пациентов за сутки), умерли 1 689 человек (девять за сутки), уточнили в оперштабе. В регионе развернуто более четырех тыс. инфекционных коек, показатель заболеваемости COVID-19 после вакцинации составляет 0,163%, что ниже среднероссийского (0,5%).

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Несовершеннолетним разрешается находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Для общепита, где не введен "бесковидный режим", действует запрет на прием посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск за исключением обслуживания навынос.