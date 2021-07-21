Волонтерский съезд "Дух Заполярья" собрал на Ямале представителей из 16 регионов России

ТАСС, 21 июля. Международный съезд эковолонтеров "Дух Заполярья" начался в предгорье Рай-Из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На протяжении трех дней несколько десятков человек из 16 регионов страны будут создавать проекты для Арктического центра добровольчества, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"В предгорье Рай-Из стартовал meet up волонтеров "Дух Заполярья". 60 участников из 16 регионов России поделятся своим опытом реализации социальных практик и разработают совместные инициативы. Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности из-за распространения коронавируса. Программа этого года направлена на выявление и поддержку добровольческих проектов", - говорится в сообщении.

Проектные группы будут работать по трем направлениям: "Социология Арктики", "Экология и биосфера Арктики" и "Развитие творческого потенциала Арктики". Участники должны будут представить собственные проекты, определить наиболее перспективные и интересные, а затем в команде усовершенствовать их и представить жюри.

Работа завершится 24 июля. В финале определят лучшие инициативы, которые будут реализованы в 2021-2022 годах при поддержке Арктического центра добровольчества.

"Дух Заполярья" проводится на Ямале с 2018 года. Два года назад проект стал финалистом конкурса "Доброволец России".