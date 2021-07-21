Парламент Ульяновской области рассмотрит варианты увеличения поддержки социального бизнеса

УЛЬЯНОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Ульяновской области рассмотрит возможности для увеличения объема поддержки социальных предпринимателей региона, занимающихся проблемами инвалидов и пожилых людей. Об этом сообщил спикер областного парламента Валерий Малышев в среду на встрече с социальными предпринимателями региона.

"Социальный и бюджетный комитеты [заксобрания] совместно с Центром инноваций социальной сферы должны проанализировать положение дел в системе социального предпринимательства Ульяновской области и подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы с целью предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг, отвечающих современным требованиям, а также по снижению барьеров для социальных предпринимателей при вхождении на рынок социальных услуг для этих категорий населения", - приводит его слова пресс-служба заксобрания.

Он добавил, что осенью 2020 года Ульяновская область стала первым субъектом РФ, где был принят закон о социальном предпринимательстве. Малышев подчеркнул, что для предпринимателей, занимающихся общественно полезным бизнесом, в областном Фонде развития и финансирования предпринимательства доступен специальный льготный кредит со ставкой от 3% до 6% годовых, под эту программу попадают предприниматели и бизнесмены, трудоустраивающие инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот и выпускников детских домов.

Глава социального комитета заксобрания Сергей Шерстнев также отметил, что упомянутый закон предусматривает более развернутые условия работы социальных предпринимателей по сравнению с федеральным законодательством. Кроме того, добавил он, уже разработаны предложения о компенсации затрат в размере 50% по арендным платежам и оплате потребленного газа, электричества, воды и тепла, а также 100-процентной компенсации обучения сотрудников социальных предприятий при условии прохождения обучения (либо повышения квалификации).

"Также некоторые предприятия получают компенсацию затрат, связанных с обеспечением заработной платы людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющим проблемы со зрением и нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Однако необходимы дополнительные корректировки. Например, учесть деятельность, направленную на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также возможность компенсации затрат на аренду и ЖКХ для представителей социального бизнеса и на обучение сотрудников", - сказал Шерстнев.