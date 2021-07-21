Губернатор Ростовской области поддержал идею празднования Дня ВМФ в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду в ходе встречи с представителями бизнеса, которая прошла в онлайн-формате, поддержал идею возродить празднование Дня Военно-Морского флота России в городе Азов.

С просьбой возродить празднование Дня Военно-Морского флота России в Азове к главе региона обратился местный предприниматель Алексей Скляров. "Это было в Азове, все это связано с Петром [Первым]. Все это праздновалось у нас в Азове первые годы", - напомнил представитель бизнес-сообщества. Он выразил мнение, что город незаслуженно забыт в вопросе военно-морской истории России.

"Я поддерживаю как минимум в следующем году эту тему реализовать в городе Азове, как одном из "петровских" городов", - ответил Голубев.

Азов - один из самых крупных памятников археологии на территории Ростовской области. Примерно половину современного города занимало средневековое поселение Азак - золотоордынский город в XIV веке был одним из центров мировой торговли мехами. В 1637 году Азов взяли донские и запорожские казаки, удерживавшие город до 1642 года. По итогам Азовских походов Петра Первого 1695-1696 годов город был включен в состав России. Именем города назван большой десантный корабль в составе Черноморского флота.