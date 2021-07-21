Судья, который вынес приговор экс-полицейским по "делу Голунова", подал в отставку

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры экс-полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, подал в отставку, говорится в сообщении Квалификационной коллегии судей Москвы.

Согласно повестке, рассматриваются заявления о прекращении полномочий судей на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 закона "О статусе судей в Российской Федерации", в том числе Груздева Сергея Вячеславовича - судьи Московского городского суда.

Мосгорсуд в мае приговорил к срокам от пяти до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики. Бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец получил наибольший срок.