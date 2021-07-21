Путин поздравил Орешкина с днем рождения во время совещания с кабмином

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством, которое прошло в среду по видеосвязи, поздравил своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина с днем рождения.

"Одно из приятных поручений, которые мне сегодня дали коллеги, заключается в том, чтобы поздравить Орешкина Максима Станиславовича с днем рождения. Что я с удовольствием и делаю", - с улыбкой сказал глава государства в финальной части мероприятия.

После этого он обратился непосредственно к своему помощнику. "Максим Станиславович, от имени всех коллег хочу вас поздравить с вашим сегодняшним праздником", - добавил президент.

Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве. С 30 ноября 2016 года по 21 января 2020 года занимал должность министра экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. 24 января 2020 года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял должность помощника главы государства по экономическим вопросам. Сменил на этом посту Андрея Белоусова.