Синоптики ожидают 22 июля подъем уровня рек на юго-востоке Краснодарского края

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, ливни и подъем уровня малых рек с превышением неблагоприятных отметок ожидаются в Краснодарском крае в четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Во вторую половину ночи и до конца суток 22.07.21, а также в течение суток 23.07.21 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также в четверг и пятницу на участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем.

"На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Мостовский, Лабинский, Апшеронский, Отрадненский районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - уточняется в сообщении.

В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделено 445 млн рублей.