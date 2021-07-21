Оказание плановой медпомощи приостановили в Ненецком АО из-за коронавируса

ТАСС, 21 июля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приостановили оказание плановой медицинской помощи в медучреждениях региона из-за коронавируса, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации НАО.

"В медучреждениях НАО временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Плановый прием граждан временно приостановлен во взрослой городской поликлинике, в детской поликлинике, в Центральной районной поликлинике Заполярного района. Решение принято для снижения риска инфицирования жителей региона COVID-19 при посещении медицинских организаций", - говорится в сообщении.

С 21 июля поликлиники региона осуществляют только экстренную неотложную помощь. Плановая медицинская помощь пациентам с плохим самочувствием будет оказываться на дому. Постановка на учет по беременности, проведение иммунизации также будут осуществляться в плановом режиме. Пациентам с симптомами острых респираторных заболеваний, повышенной температурой, плохим самочувствием медицинская помощь будет оказываться амбулаторно, для этого необходимо вызвать своего лечащего врача на дом.

Временно приостановлены плановые приемы, осмотры, консультации, в том числе диагностические исследования ранее записанных пациентов. Предоставление льготных лекарственных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями будет осуществляться по заявке через волонтерский центр.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 450 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 14 случаев. В регионе зарегистрированы десять летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.