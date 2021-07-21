Во Владимирской области утвердили региональную награду для доноров

ВЛАДИМИР, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области утвердили знак "Почетный донор Владимирской области", которым будут награждать жителей региона, сделавших не менее 20 донаций, что в два раза ниже требований для получения федерального звания. Решение было принято в среду в ходе заседания областного парламента, которое транслировалось онлайн.

"Для того, чтобы получить почетное звание "Почетный донор России" 40 сдач крови- это достаточно серьезный труд, это определенное количество лет, а есть люди, которые давно стоят на этом пути в нашем регионе, приносят пользу и благо здоровью окружающих. Им еще достаточно долго до 40 донаций, поэтому мы предлагаем жителям нашего региона, кто сдаст кровь и ее компоненты 20 и более раз, учредить соответствующий знак", - отметил заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов.

Почетных доноров региона будут награждать знаком серебристого цвета в форме капли крови, денежное вознаграждение не предусмотрено. Как уточнил Роман Кавинов, получить знак смогут также и доноры, награжденные федеральными наградами. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

По данным Областной станции переливания крови, ежемесячно знаком "Почетный донор России" во Владимирской области награждают 10-30 человек. Награждать региональным знаком планируется также около 30 человек в месяц.