В Казани пройдет федеральный форум "Россия - моя история. Новые горизонты"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федеральный форум "Россия - моя история. Новые горизонты" пройдет в Казани в офлайн-формате с 5 по 6 августа. Об этом сообщили ТАСС в среду в организаторы фестиваля.

"В рамках двухдневной встречи будут обсуждаться планы создания и развития центров просвещения на базе исторических парков "Россия - моя история" в рамках нацпроекта "Образование". Участники обменяются предложениями и своим видением создания единой сети образовательных центров. Организатором мероприятия выступил Фонд новых форм развития образования - подведомственное учреждение министерства просвещения РФ", - сказал собеседник агентства.

В качестве спикеров выступят глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, руководители исторических парков "Россия - моя история", представители региональных министерств образования, Фонда новых форм развития образования.

"В ходе мероприятий будут презентованы успешные общероссийские практики и предложения: по обновлению учебных пособий, созданию образовательных и методических центров на базе исторических парков "Россия - моя история" (РМИ). Эксперты из разных субъектов на конкретных примерах поделятся опытом сотрудничества [парков] РМИ с региональными образовательными учреждениями и презентуют новые общероссийские проекты", - отметил собеседник.

Как рассказала ТАСС генеральный директор Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева, мультимедийная составляющая всех 23 исторических парков "Россия - моя история" станет основой для новой платформы образования, которая рассчитана на все категории жителей страны.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Об исторических парках

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней.

Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 м. "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.