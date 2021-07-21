Эксперт: информационная работа станет главным средством против "антивакцинного движения"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Общероссийская организация "Российский Красный крест" (РКК) будет заниматься работой по информированию о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду председатель РКК врач-педиатр Павел Савчук в эфире, организованном обществом "Знание".

Эфир прошел в рамках просветительской инициативы "Разберемся в вакцинах вместе", в общей сложности эксперту было направлено более 300 вопросов, самые актуальные из них были оглашены.

Савчук отметил, что "задача общественных организаций - просвещать другие общественные организации, развеивать мифы, сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам". "Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и Всемирная организация здравоохранения уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению", - признал он.

"Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением", - подчеркнул Савчук.

Он также напомнил о работе волонтеров Красного креста и других организаций во время пандемии коронавирусной инфекции. По данным Савчука, с начала волонтерской акции "Мы вместе" к ней присоединились 186 тыс. добровольцев, которые помогали в кол-центрах, больницах и пунктах вакцинации, доставляли продуктовые наборы самым незащищенным категориям населения в период самоизоляции, работали в службе психологической поддержки.

Проект "Разберемся в вакцинах вместе" был запущен, чтобы помочь людям принять решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках просветительской кампании общество "Знание" совместно с акцией "Мы вместе" организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.