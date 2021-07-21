В Якутии отменили распоряжение о сборе денег у медиков на борьбу с пожарами

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Руководство Республиканской больницы №1 в Якутии ввело, а затем в течение суток отменило распоряжение о сборе средств из заработной платы сотрудников медучреждения для помощи в тушении лесных пожаров. Об отмене распоряжения сообщается в среду на официальном сайте регионального Минздрава.

Накануне в соцсетях была опубликована фотография распоряжения, подписанного и. о. генерального директора Национального центра медицины - Республиканской больницы №1 (НЦМ - РБ№1) Валентины Саввиной, согласно которому, для помощи в тушении лесных пожаров у сотрудников предлагалось удержать определенные суммы из заработной платы. Согласно публикации, удержать рекомендовалось следующие суммы: для врачей - 500 рублей, среднего и младшего персонала - 300 рублей, прочего персонала - 150 рублей. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

"Распоряжение отменено, желающие сделать взнос сотрудники будут обращаться в профсоюз работников НЦМ", - сообщили в Минздраве Якутии.

Как отметила Саввина, слова которой привели в сообщении министерства, "в сложившейся ситуации с лесными пожарами каждый житель республики старается внести свою лепту для борьбы с лесными пожарами, <...> акции по сбору средств для борьбы с лесными пожарами внутри коллективов объявляют многие организации, мы также не смогли остаться в стороне".

"Мы, медицинские работники,<...> как социально-ответственная организация, как неравнодушные люди к своей природе также вносим свой небольшой вклад в сохранение флоры и фауны. Все пожертвования имеют добровольный характер", - сказала Саввина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.