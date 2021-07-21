Волгоградская область вошла в десятку по реализации нацпроекта "Производительность труда"

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Волгоградская область заняла 10 место в рейтинге субъектов РФ по реализации мероприятий федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" нацпроекта "Производительность труда", сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"По итогам работы в первом полугодии 2021-го Федеральный центр компетенций включил Волгоградскую область в ТОП-10 рейтинга по реализации нацпроекта "Производительность труда". Регион на 102% выполнил план по вовлечению предприятий в реализацию мероприятий нацпроекта", - пояснили в пресс-службе.

Первые три строчки рейтинга заняли Башкортостан, Самарская область и Татарстан. При подведении результатов рейтинга специалисты учитывали укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, по старту и количеству завершенных проектов, выполнение графика реализации мероприятий, создание потоков-образцов, а также уровень удовлетворенности работой региональных центров компетенций.

"Региональный центр компетенций провел большую работу по обучению персонала компаний-участников - базовые знания получили более 200 специалистов из разных сфер. В итоге с начала года предприятия-участники национального проекта смогли на 21% увеличить производительность труда, на 32% сократить время протекания процессов и на 52% снизить объемы незавершенного производства", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.