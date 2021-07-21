Власти Нижегородской области предложили упростить госзакупки для народных промыслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Заксобрание Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина выступило с предложением упростить в федеральном законодательстве процедуру госзакупок для предприятий народных художественных промыслов, разрешив проводить закупки у единственного поставщика. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального парламента.

"По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предлагается упростить процедуру госзакупок для предприятий народных художественных промыслов. Согласно изменениям, закупка изделий, произведенных в местах традиционного бытования народного художественного промысла (образцы которых зарегистрированы надлежащим образом), может осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в статью 93 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" был одобрен в среду на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания Нижегородской области. Законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму.

Как отмечает Никитин, в 2020 году отрасль народных художественных промыслов была включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за последствий пандемии.

"Для кардинального улучшения экономического положения организаций народных художественных промыслов необходим стабильный спрос и сбыт их продукции. На региональном уровне мы провели большую работу в этом направлении и обеспечили загрузку производств в рамках специальной лицензионной программы 800-летия Нижнего Новгорода. Однако мы считаем, что необходимо на федеральном уровне расширить возможности прямых закупок в этой сфере, это даст более гибкий инструментарий закупок изделий народных художественных промыслов для образовательных учреждений, государственных и муниципальных нужд, а также пополнения музейных фондов", - считает Никитин.

По информации пресс-службы заксобрания, в Нижегородской области существует 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов, в регионе работают 28 организаций, занимающихся народными художественными промыслами.