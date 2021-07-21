Организаторы фестиваля "Небо России" отказались от церемонии открытия из-за COVID-19

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Небо России" открылся в среду в Рязани, в рамках фестиваля пройдет XV Кубок России, где определятся лучшие пилоты страны. Из-за эпидемической ситуации организаторы отказались от массовых мероприятий, в том числе от торжественной церемонии открытия, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области Александр Маврин.

"В этом году участвует 10 команд. Мы не проводим торжественных мероприятий открытия и закрытия, избегая массового скопления людей, соблюдаем масочный режим на предполетных брифингах. В этом году проводим рейтинговое спортивное мероприятие, по итогам которого будет формироваться сборная России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии в сентябре. В прошлом году из-за пандемии Кубок России не проводился", - сообщил Маврин.

Организаторам пришлось отказаться также от самого яркого события фестиваля - вечернего шоу светящихся аэростатов, посмотреть на которое традиционно собирались сотни зрителей. Мероприятие завершится 25 июля.

"В этом году в Рязани собралась вся сборная России по воздухоплавательному спорту для того, чтобы потренироваться перед чемпионатом Европы", - добавил собеседник агентства.

Фестиваль "Небо России" проводится в Рязани с 1990 года, он занесен в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в стране.