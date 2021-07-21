В Калининграде возобновили регулярные автобусные рейсы в немецкий Штутгарт

КАЛИНИНГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Регулярное автобусное движение из Калининграда в немецкий Штутгарт, прерванное больше года назад из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, возобновлено с 21 июля, сообщил ТАСС в среду исполнительный директор транспортной компании "КенигТревел" Михаил Шелест, являющейся перевозчиком с российской стороны.

"В первый рейс по международному маршруту № 399 "Калининград - Штутгарт", вынужденно прерванного в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, автобус с пассажирами отправился с Калининградского автовокзала в 18.00 местн. (19.00 мск) времени", - сказал он.

Собеседник уточнил, что поездка по маршруту, пролегающему через Польшу, общей протяженностью 1250 км, займет 18 часов. В Штутгарт - город на юго-западе Германии - автобус доставит пассажиров в четверг, 22 июля.

Шелест отметил, что первую поездку из Калининграда в Штутгарт пассажиры совершат на автобусе немецкой компании - партнера российского предприятия "КенигТревел", которая в минувшую пятницу доставила в Калининград небольшую группу пассажиров из Германии. В последующие рейсы, которые в обоих направлениях будут осуществляться пока один раз в две недели (по средам из Калининграда, и по пятницам из Штутгарта), выйдет и калининградский перевозчик.

"У пассажиров должны быть документы, подтверждающие их право на выезд из РФ и въезд в Евросоюз", - подчеркнул он. Пассажиров, приобретающих билеты, также просят учитывать, что в соответствии с распоряжениями Правительства РФ марта 2020 года, пересечение границы для выезда из РФ и въезда в РФ установлен только для отдельных категорий граждан.

По информации собеседника, прорабатывается возможность выполнения рейсов из Калининграда в Берлин. "Здесь все зависит от соответствующих органов России, Германии, а также соседней Польши - транзитера маршрута", - сказал Шелест.