В Калужской области планируют построить шесть школ при содействии ВЭБ.РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Калужской области планируют до 2024 года построить шесть школ в рамках концессионного соглашения с корпорацией развития ВЭБ.РФ. Это позволит дополнительно создать около 8 тыс. мест для учеников и практически полностью решить проблему обучения во вторую смену, сообщил губернатор Владислав Шапша в среду во время прямого эфира на региональном телеканале "Ника-ТВ".

"Калужская область - один из первых регионов, которые вошли в новый проект правительства РФ по созданию дополнительных мест в школах через ВЭБ.РФ на принципах государственно-частного партнерства. Решение по одной школе уже принято. Она будет построена в Обнинске в 2022 году", - сказал Шапша.

По его словам, еще три школы планируется построить в 2023 году в Калуге, в ближайшее время планируется получить положительное заключение по проектам. Также готовятся заявки на возведение школ в Людиновском и Малоярославецком районах в 2024 году.

На своей официальной станице во "ВКонтакте" Шапша после прямого эфира сообщил, что строительство школы в Обнинске оценивается 1,2 млрд рублей. Возведение всех шести школ позволит фактически полностью решить проблему обучение в две смены. "Это позволит создать еще порядка 8 000 современных комфортных школьных мест и вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в школах региона", - добавил Шапша.