Кабмин 22 июля обсудит выделение регионам средств для выплат многодетным семьям

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг обсудит выделение 17 регионам средств для софинансирования их расходов на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка или последующих детей. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, такой вопрос вынесен на повестку мероприятия.

"Проектом распоряжения предусмотрено выделение средств на дополнительное их предоставление в 2021 году бюджетам 17 субъектов Российской Федерации в целях софинансирования их расходных обязательств по обеспечению ежемесячной денежной выплатой не менее 12,5 тыс. детей", - говорится в материалах к заседанию.

В случае одобрения документа средства выделят из резервного фонда правительства и направят Минтруду России. Тот в свою очередь должен будет софинансировать расходы регионов на предоставление "ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет".