Кабмин обсудит выделение средств на реконструкцию проспекта Ленина в Кисловодске

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос выделения субсидии Ставропольскому краю на софинансирование реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реализацию мероприятия "Реконструкция проспекта Ленина в городе-курорте Кисловодске", предусмотренного перечнем мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска", - говорится в материалах к заседанию правительства. Средства планируется выделить из резервного фонда кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил вопрос реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске в июне на встрече с губернатором Владимиром Владимировым в ходе визита в Ставропольский край. Глава региона тогда оценил необходимую сумму в 0,5 млрд рублей.

По информации пресс-службы городской администрации, проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара в Кисловодске. Здесь планируется возвести фонтаны, сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи.