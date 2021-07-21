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Минобрнауки отмечает большой интерес обучающихся к программе студенческого туризма

Глава ведомства Валерий Фальков сообщил, что на портал студтуризм.рф заходят по 3-4 тыс. человек в день

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Программа студенческого туризма, запущенная в России 15 июля, заинтересовала большое количество обучающихся. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-1".

"Интерес достаточно большой. Мы понимаем, что программа новая, но буквально по 3-4 тыс. в день заходят на портал <...> студтуризм.рф, порядка 20 тыс. просмотров. 600 человек определились", - сказал он.

В рамках программы студенческого туризма путешествующие по России обучающиеся в период летних каникул смогут проживать в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Она продлится до 25 августа.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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