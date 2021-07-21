В Удмуртии в сентябре создадут единую площадку по продвижению вузов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Единая координационная площадка для продвижения вузов Удмуртии и привлечения в них иностранных студентов начнет свою работу в сентябре этого года. Ее работа будет способствовать развитию в регионе экспорт образования, сообщил в среду постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте РФ - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.

"Будет создана рабочая группа по продвижению вузов Удмуртии, по привлечению иностранных студентов. <…> Такая площадка точно в сентябре уже заработает", - сказал он ТАСС в куаларах форума "Территория смыслов".

Такая площадка, по его словам, будет способствовать развитию сотрудничества вузов Удмуртии с вузами других стран. "У нас, допустим, вузы пытаются привлекать иностранных студентов и делают это каждый по-своему. Мы можем здесь помочь и с маркетинговыми материалами", - отметил он.

Хомич добавил, что в настоящий момент участниками площадки готовы стать пять вузов республики - Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова, Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, Ижевская государственная медицинская академия и Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. "Один иностранный студент приносит в экономику региона значительно больше денег, чем просто его стоимость обучения", - добавил он.

Согласно данным Министерства образования и науки Удмуртской Республики, в вузах региона обучается 42 027 студентов, в том числе 1 011 иностранных. Ежегодно более 46% студентов получают высшее образование на бюджетной основе.