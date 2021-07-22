Большая часть пляжей восстановлена после подтоплений на Кубани

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Работа курортов восстановилась после подтоплений, которые произошли в Краснодарском крае в начале июля. Большинство пляжей в данный момент восстановлено.

Об этом сообщил в интервью изданию "Известия" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Курортная жизнь уже вернулась в свое обычное русло, большая часть пляжей к настоящему времени восстановлена", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что во время подтоплений в регионе отмечались единичные случаи, когда человек не мог вовремя добраться до своего отеля либо выехать домой из-за разгула стихии. Также глава региона отметил, что для туристов, которые столкнулись с последствиями непогоды в период своего отпуска, власти края "постарались максимально быстро создать комфортные условия".