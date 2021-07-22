СМИ: преступники отпустили взятых в заложники сотрудников шведской тюрьмы

ТАСС, 22 июля. Двое заключенных в тюрьме Хэллби недалеко от шведского города Эскильстуна отпустили в среду двух захваченных в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Освобожденные заложники чувствуют себя хорошо. Преступники задержаны полицией.

В среду днем заключенным удалось проникнуть в комнату охраны в одном из блоков тюрьмы, где в это время находились сотрудники - мужчина и женщина, и забаррикадироваться там. Они требовали прислать вертолет, а также привезти пиццу всем 20 лицам, которые содержатся в их отделении.

Оба злоумышленника были ранее осуждены за убийство.

Всего в тюрьме Хэллби 98 мест для размещения заключенных. Этому учреждению присвоен самый высокий класс безопасности.