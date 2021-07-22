СМИ: полиция в Афинах разогнала анархистов и противников вакцинации против коронавируса

АФИНЫ, 22 июля. /ТАСС/. Греческая полиция разогнала в среду вечером митинги анархистов и противников вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма. Об этом сообщил телеканал Star.

По его данным, анархисты, митинговавшие против властей, начали драку с пришедшими на другой митинг противниками принудительной вакцинации. В результате потасовки один человек получил ранение.

Всего на митинг антипрививочников пришли, по сведениям полиции, примерно 3,5 тыс. человек. Правоохранители потребовали от них освободить примыкающий к Синтагме проспект Амалии, так как они мешали движению транспорта, в ответ некоторые из демонстрантов стали бросать в спецназ бутылки и другие предметы. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В одном случае был задействован и водометный автомобиль "Авра". Митингующим пришлось покинуть площадь. Задержаны более пяти человек.

Митинг и марш против обязательной вакцинации от коронавируса прошел в среду также в северной греческой столице - городе Салониких. На него собирались по призыву в социальных сетях. Демонстранты прошли от Белой башни, являющейся туристическим символом города, по центральным улицам, держа в руках транспаранты, греческие флаги, кресты и иконы. Манифестанты выкрикивали лозунги против правительства и обязательной вакцинации. Дорожная полиция перекрыла дороги и обеспечивала порядок во время марша.