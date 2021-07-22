Более 3 тыс. человек покинули свои дома на западе Канады из-за лесных пожаров

ОТТАВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек были эвакуированы в западной канадской провинции Британская Колумбия из-за продолжающихся лесных пожаров. Об этом во вторник сообщил телеканал CBS.

По его данным, еще 16 тыс. домохозяйств могут получить приказ на эвакуацию в ближайшее время. Во вторник власти региона на фоне лесных пожаров ввели в провинции режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в Британской Колумбии зафиксировано около 300 лесных пожаров. В ликвидации возгорания участвуют 3,1 тыс. человек, в том числе пожарные из провинций Альберта, Квебек и Нью-Брансуик, а также канадские военнослужащие. В выходные в регион должны прибыть из разных частей Канады еще 500 пожарных, а также 100 пожарных из Мексики. К тушению огня привлечены 178 вертолетов и самолетов.

Распространению огня способствует сильный ветер и жаркая погода. О жертвах и пострадавших не сообщается.