Ученые: две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech, а также компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в среду изданием The New England Journal of Medicine.