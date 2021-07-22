Шумовое загрязнение обходится Франции в €156 млрд в год

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Экономическая и социальная стоимость воздействия шумового загрязнения на жизнь во Франции составляет €156 млрд в год. Об этом, как сообщила в четверг газета Le Figaro, говорится в исследовании, проведенном Национальным советом по проблемам шума (CNB) и французским Агентством экологического перехода (Ademe) на основе данных последних лет.

По данным исследования, шум "представляет серьезную бытовую проблему для французов", от него страдают 25 млн человек. Шум вызывает у людей нарушения сна, он провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, ведет к появлению лишнего веса и возникновению диабета. Ранее проведенные во Франции эпидемиологические исследования показали, что из-за шума 432 тыс. человек во Франции принимают успокоительные средства. Кроме того, шум провоцирует смерть 2 600 кардиологических больных, приводит к возникновению патологий, в результате которых людей приходится госпитализировать либо освобождать от работы.

В экономике шум приводит к снижению производительности труда. Также он отражается на стоимости жилья.

Источники и факторы

В исследовании указывается, что основным источником звукового загрязнения среды во Франции является транспорт - на него приходится 68,4% от общего объема тех издержек, которые вызывает шум, в денежном выражении - €106,4 млрд в год. Основная доля шума приходится на дорожный (51,8% от объема убытков), авиационный (9,4%) и железнодорожный транспорт (7,2%).

Другие источники шума - сами люди: шум от соседей, громко слушающих музыку, домашних животных, ремонтных работ. Другим крупным источником шума является промышленность, объекты третичного сектора экономики, школы, больницы. В первом случае социальные потери для Франции оцениваются в €26,3 млрд, во втором - в €21 млрд.

Подчеркивается, что стоимость социальных потерь и убытков от шума во Франции стремительно растет. Если в 2016 году она была равна €57 млрд, то теперь показатель достиг €156 млрд в год.

В исследовании обращается внимание на то, что существуют факторы, которые ведут к усилению воздействия шума на людей. Во-первых - создание все более крупных, густонаселенных городов. Во-вторых - пандемия коронавируса. Люди, которые соблюдали самоизоляцию, карантин, комендантский час, стали более остро реагировать на городской шум после окончания этих ограничительных мер.