На Сахалине превышен уровень вредных веществ в воздухе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Превышение концентрации вредных веществ в воздухе на Сахалине зафиксировано в ряде районов. Причиной стало сильное задымление, идущее от лесных пожаров на материке, сообщили журналистам в Минэкологии Сахалинской области.

Жители Сахалина уже четвертые сутки страдают от сильного задымления. В воздухе висит запах гари, внешне остров находится словно в густом тумане, который уже стал помехой для внутренней авиации. В детских садах начали сокращать время уличных прогулок для воспитанников. Ранее сообщалось, что дым приносит на Сахалин ветер из Хабаровского края и Якутии.

"На территории Сахалинской области было зарегистрировано повышение концентраций мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5, вызванное переносом дыма крупных лесных пожаров, действующих в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока России", - рассказали в ведомстве.

По данным министерства, больше всего страдает северная и центральная части Сахалина. Но на юге также наблюдается сильное задымление. Синоптики рассчитывают на скорое разрешение ситуации благодаря перемене погоды. На протяжении июля на острове стояла жаркая безветренная погода с дневной температурой воздуха в плюс 30-35 градусов. Однако в ближайшие дни прогнозируется ветер и осадки.

Сахалинская область из года в год не входит в число пожароопасных регионов страны, в отличие от других дальневосточных субъектов. Соседний Хабаровский край отделен от Сахалина только Татарским проливом, поэтому даже при не самых значительных пожарах ветер может относить дым к Сахалину. Что касается Якутии, на протяжении всего лета регион держится на первом месте в России по масштабам лесных пожаров. По состоянию на сегодняшний день, в Якутии зафиксировано 108 пожаров на землях лесного фонда на площади 666 056 га.