Байден объяснил критику Facebook данными о наличии там основных источников дезинформации

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объяснил свой выпад касательно дезинформации о коронавирусе в Facebook наличием сведений о том, что большая ее часть исходит всего от 12 пользователей социальной сети. Такую позицию он изложил, выступая в среду на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо). Трансляцию вела телекомпания CNN .

"Вы могли слышать, что я выступил с критикой некоторых аспектов работы Facebook, - отметил Байден. - Я видел сообщения о том, что порядка 45% всей дезинформации в Facebook исходит от 12 человек. И я сказал, что они убивают людей, их дезинформация убивает людей". "Это не шутка, это то же самое, что сказать своему ребенку переходить улицу на красный свет", - пояснил президент.

"Мы стараемся использовать все пути распространения информации - государственные, частные, правительственные и неправительственные, чтобы попытаться донести факты", - отметил Байден, говоря об усилиях по борьбе с дезинформацией, которые предпринимает Белый дом. "Лучшее, что можно сделать для того, чтобы вернуть доверие ученым, - это слушать самих ученых. Не стоит вмешиваться, потому что ученые отчаянно пытаются выправить ситуацию", - указал президент.

В середине июля ряд американских СМИ распространили результаты исследования, согласно которым было установлено, что около 65% дезинформации, касающейся вакцинации от коронавируса, исходит от 12 пользователей социальных сетей. 16 июля Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что соцсети, позволяющие распространять на своих платформах дезинформацию, тем самым фактически убивают людей, поскольку основная часть заболевших в настоящий момент в США - это те, кто не вакцинировался. Позднее президент пояснил, что его критика была адресована не столько руководству социальных сетей, сколько тем пользователям, которые распространяют ложные сведения.

Компания Facebook, владеющая соцсетью, заявила, что утверждения американского лидера противоречат фактам. Байден ставил цель достичь отметки в 70% вакцинированных американцев к 4 июля. В компании подчеркнули, что Facebook не виновата в том, что эта цель не была достигнута.