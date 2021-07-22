В Крыму впервые за шесть дней зафиксировали менее 400 случаев заражения коронавирусом

Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано по итогам 16 июля. Таким образом, на этом уровне показатель держался пять дней.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки в Крыму составило 391, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на коронавирусную инфекцию, проверены 3 124 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человек.

Ранее Аксенов отмечал, что нарушение ограничений бизнесом наряду с игнорированием санитарных мер гражданами не позволяет улучшить ситуацию с коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее. Среди скончавшихся пациентом с коронавирусом (54 человека за неделю) сейчас треть составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, при этом большинство были госпитализированы не сразу - через два и более дня после начала болезни.