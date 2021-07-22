В Приамурье прогнозируют дожди и грозы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июля. /ТАСС/. Циклон, который придет в Амурскую области с северо-запада, принесет на север региона ливни и грозы. К концу недели он сместится на восток, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"23 июля циклон заходит на территорию области с северо-запада. Максимальные осадки ожидаются в Тындинском, Сковородинском, Магдагачинском районах до 50 мм за 12 часов. 24 июля циклон сместится на восток. Осадки до 30-50 мм прогнозируются по центральным, южным и восточным районам Приамурья", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что в связи с прохождением дождевых паводков и неустойчивой погодой, сохраняется вероятность дополнительных подъемов уровня воды на малых реках области, возможно подтопление низменных участков местности и дорог местного значения.

В Амурской области обильные осадки, которые прошли в начале недели, стали причиной подтопления трех домов в селе Владимировке Благовещенского района и 63 приусадебных участков в трех районах области. По информации регионального управления МЧС, в зону риска попадают 66 домов, 320 дачных участков, 153 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.