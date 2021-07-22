В Анапе запретили купаться в море на пляжах из-за шторма и донного течения

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Анапы в четверг ввели запрет на купание на всех пляжах города в связи с сильным донным течением и штормом на море, говорится на сайте администрации Анапы.

Накануне ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми сильными дождями и градом, возможны подъемы уровня воды в реках. По Сочи также действует штормовое предупреждение по формированию смерчей.

"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы также опубликовали в четверг видеозапись, где зафиксировано формирование смерча в акватории Черного моря, авторы сообщают, что смерч наблюдали в Сочи.