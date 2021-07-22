Кинотеатры и театры в Бурятии откроются для вакцинированных зрителей

УЛАН-УДЭ, 22 июля. /ТАСС/. Кинотеатры и театры в Бурятии после почти месячного простоя из-за введенных ранее ограничений откроются только для вакцинированных зрителей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

С 27 июня по 11 июля в регионе действовал локдаун, не работали все заведения, учреждения и организации, кроме жизнеобеспечивающих. Некоторые заведения, в том числе театры и кинотеатры, пока продолжают оставаться закрытыми.

"В Бурятии откроются для зрителей театры и кинотеатры при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости объекта и при наличии у взрослых посетителей сертификата установленного образца о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом", - говорится в сообщении.

Также возобновят работу организации культурно-досугового типа, возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, но при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.

Вместе с тем в Бурятии до 31 августа 2021 года продолжает действовать обязательный масочный режим и режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, для беременных женщин и неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

"До 8 августа 2021 года включительно приостановлено проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, детских игровых комнат, игровых зон, иных развлекательных и досуговых заведениях. Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха, компьютерных клубов. Фудкорты, размещенные в торговых центрах, будут работать только навынос и доставку заказов", - добавили в пресс-службе.

Коронавирус в Бурятии

В Бурятии зарегистрировано 50 627 случаев заражения коронавирусом, из них 231 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 613 пациентов, занятость коечного фонда составляет 73,6%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 6 716 человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 589 человек, из них 12 - за последние сутки.

В Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привиты 242 278 человек, завершили вакцинацию 171 363 человека. Всего в республике планируют вакцинировать 431 580 человек.