Мишустин поздравил хореографа Бориса Эйфмана с 75-летием

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил хореографа, народного артиста России Бориса Эйфмана с 75-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"В своих спектаклях вам удается выразительным языком танца передавать замысел великих писателей, тончайшие оттенки чувств и переживаний героев. Ваши работы по праву признаны шедеврами балетного искусства" - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что оригинальные постановки Эйфмана являются органичным соединением разных жанров, классической хореографии, фольклора и модерна.

"Вам удалось создать уникальный театр, который славится своим неповторимым стилем, "психологическим балетом", - заметил Мишустин. Глава кабмина пожелал хореографу вдохновения, новых проектов и премьер, а также здоровья и всего наилучшего.

Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года. Закончил хореографическое училище в Кишиневе, а затем балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1970 года работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, в 1977 году сформировал свою труппу, которая первоначально называлась Лениградский новый балет. Его постановки отличаются синтезом классического и современного танца.

Эйфман удостоен Государственной премии России, является лауреатом премий "Триумф", "Золотая маска", "Золотой софит". Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".