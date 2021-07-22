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Пандемия COVID-19
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Центр "Вектор" заявил, что дельта-штамм могут вытеснить более патогенные мутации

В центре напомнили, что появление новых мутаций - часть естественной эволюции вируса
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Дельта-штамм коронавируса, который сейчас больше других распространен в мире, может уступить свое место новым, более патогенным мутациям. Об этом заявили ТАСС в четверг в центре "Вектор".

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"В текущей эпидемиологической обстановке нельзя исключить вытеснение варианта "дельта" новыми, более трансмиссивными и патогенными вариантами в случае их появления", - говорится в сообщении.

В центре напомнили, что появление новых мутаций - часть естественной эволюции вируса. "Активная циркуляция вируса в популяции является одним из ключевых факторов, влияющих на скорость появления вариантов, которые обладают адаптивными преимуществами и лучше преодолевают защитные барьеры иммунной системы", - добавили в "Векторе".

Сейчас в мире распространяется целый ряд штаммов коронавируса - от "альфы", впервые выявленной в Великобритании в сентябре 2020 года, до "дельты", обнаруженной в октябре в Индии. Вариант "бета", зарегистрированный в прошлом августе в ЮАР, сейчас присутствует в 130 странах (на семь больше, чем неделей ранее), а найденный в Бразилии вариант "гамма" - в 78 (на три больше).

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