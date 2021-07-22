В Москве завели дело на мужчину, предъявившего на работе поддельную справку о вакцинации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении сотрудника одной из компаний, предъявившего на работе поддельную справку о вакцинации от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию от организации поступило сообщение, что их сотрудник предоставил на работу сертификат о вакцинации от коронавируса с признаками подделки", - сказал собеседник агентства.

Мужчина рассказал позднее, что купил сертификат за 3 тыс. рублей. В отношении него возбуждено дело по статье УК РФ о подделке документов. Он находится под подпиской о невыезде.