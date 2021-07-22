МЧС прогнозирует подъем уровня воды в реке Томь в Приамурье выше опасной отметки

ТАСС, 22 июля. Уровень реки Томь в Амурской области в ближайшие дни может подняться выше опасной отметки, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"За минувшие сутки уровень воды в реке Томь повысился до отметки 255 см. При прохождении паводка гидрологи прогнозируют 24-25 июля дальнейший подъем воды в Томи до 400-450 см, что превышает уровень опасного гидрологического явления (400 см)", - сказали в пресс-службе.

По прогнозу метеорологов, 23 и 24 июля в регионе прогнозируются сильные осадки. Это и приведет к подъему Томи. В зону возможного подтопления попадут жилые дома на Острове Старица и садовом товариществе "Междуречье". Сотрудники МЧС ведут мониторинг ситуации, используя беспилотники.

"Спасатели проводят работы по берегоукреплению и наращиванию высоты уже существующих дамб на Томи, проводят подворовые обходы, доводят жителям информацию о гидрологической обстановке и возможном развитии ситуации при ухудшении погоды, предлагают адресную помощь по проведению работ, направленных на сохранение имущества, информируют о порядке эвакуации и месте расположения эвакуационного пункта", - добавили в ведомстве.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.