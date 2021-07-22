Кабмин выделит 2,8 млрд рублей на вознаграждения кураторам групп в колледжах и техникумах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит почти 2 млрд 800 млн рублей на выплату вознаграждений кураторам учебных групп в колледжах и техникумах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Мы поддержим преподавателей, которые готовят специалистов со средним профессиональным образованием и ведут воспитательную работу. Направим почти 2 млрд 800 млн рублей на выплату вознаграждений кураторам учебных групп в колледжах и техникумах", - сказал Мишустин.

Он пояснил, что по решению президента РФ Владимира Путина такие кураторы, так же, как и классные руководители в школах, будут получать дополнительно 5 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 сентября.

"При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы поддержать людей, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения", - резюмировал глава кабмина.