Около 50 тыс. заявок поступило на второй розыгрыш квартиры в Подмосковье за вакцинацию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. заявок от прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области поступило для участия в розыгрыше квартиры в рамках акции "Вакцина наша, квартира ваша 2.0". Победитель получит квартиру в ЖК "Южная Битца" в Ленинском округе, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Количество прошедших вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье превысило уже 2,6 млн человек. Чтобы поощрить наших жителей, мы вновь разыграем квартиру среди вакцинировавшихся. На данный момент заявку на участие в акции подали почти 50 тыс. человек. Результаты будут известны уже 1 августа", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как пояснили в пресс-службе, розыгрыш квартиры среди прошедших вакцинацию проводится в Подмосковье во второй раз. В этом розыгрыше победитель получит квартиру площадью около 40 кв. м в ЖК "Южная Битца" в Ленинском округе.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Обязательное условие - прохождение вакцинации от COVID-19 в пунктах Подмосковья первым компонентом вакцины в период с 25 июня по 30 июля. Прием заявок продлится до 30 июля. Победитель будет определен жеребьевкой в прямом эфире на телеканале "360".