Ульяновский Минздрав проверит медучреждения, заподозренные в продаже справок о вакцинации

УЛЬЯНОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ульяновской области проводит внеплановую проверку медучреждений, руководство которых подозревается в продаже справок о вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В настоящее время проводится внеплановая проверка подведомственных учреждений на предмет внесения ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения", - уточнили в пресс-службе.

В ней отметили, что Минздрав Ульяновской области "считает сложившуюся ситуацию недопустимой и расценивает как предательство профессии".

В среду следственное управление СК РФ по региону сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 237, ч. 4 ст. 274.1, ч. 1 ст. 327 УК РФ в отношении ряда руководителей частных медицинских организаций, подозреваемых в мошенничестве и подделке справок о вакцинации от коронавирусной инфекции. По версии следствия, с мая по июнь этого года несколько руководителей и других сотрудников частных медицинских клиник, а также государственного учреждения здравоохранения, действуя группой, предоставили в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области ложные сведения о количестве граждан, прошедших диспансеризацию. Должностные лица фонда, введенные в заблуждение, оплатили якобы оказанные медицинские услуги на сумму не менее 500 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники организаций организовали внесение в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Минздрава РФ ложных сведений о вакцинации от коронавируса, а также изготовление и выдачу справок с ложными сведениями о сделанных прививках.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 63 290 случаев коронавируса. Выздоровел 59 281 человек, умерли 1 895 пациентов с подтвержденной инфекцией.