Робот-андроид будет консультировать посетителей в туристском центре Перми

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Первый в России робот-консультант в сфере туризма появится в туристском информационном центре Перми, его планируется внедрить в начале следующего года. Об этом ТАСС рассказала министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

"Сейчас идет разработка "Промобота" для нашего туристского информационного центра в Перми. Думаю, что к концу этого года мы завершим разработку и то, какие функции будут в "девушку-робота" заложены. Сейчас думаем над ее внешним видом. Хотим, чтобы она была в национальном костюме, но выполненном на современный лад, сейчас обсуждаем этот вопрос с дизайнерами", - сказала министр.

Робот будет отвечать на самые популярные вопросы туристов, планируется, что база "знаний" андроида будет интегрирована с порталом visitperm.ru, направленным на развитие туризма в Пермском крае.

"Будем думать над тем, как сделать взаимодействие с роботом более индивидуальным, чтобы он мог подсказать маршрут исходя из интересов туристов", - добавила она.

В базовую версию войдут два языка - русский и английский, сообщил ТАСС замминистра туризма и молодежной политике Пермского края Сергей Хорошутин. В будущем языковая база будет увеличена.

Пока что "Промобот" появится только в туристском центре в Перми. Позже его применение может быть расширено на весь край, отметила Ветошкина. Как уточнили в министерстве, это будет первый робот в России, адаптированный для работы в туристском центре.