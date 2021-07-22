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Twitter тестирует функцию отрицательной оценки комментариев

В службе поддержки сервиса отметили, что новая кнопка не выполняет функцию "дизлайка"
© Twin Design/Shutterstock/Fotodom

ТАСС, 22 июля. Социальная сеть Twitter начала тестирование кнопки отрицательной оценки комментариев к публикациям. Об этом в среду сообщила служба поддержки соцсети.

"Некоторые из вас на [операционной системе] iOS могли видеть несколько вариантов положительной или отрицательной оценки ответов [на твиты]. Мы тестируем эту [функцию], чтобы понять, какие ответы в обсуждении вас интересуют. Так мы сможем найти способ показывать вам больше подобных ответов", - говорится в сообщении.

В службе поддержки сервиса подчеркнули, что кнопка отрицательной оценки не выполняет функцию "дизлайка". Отрицательные оценки видны только тем, кто их оставил, в то время как положительные отображаются как отметки "нравится" и видны всем пользователям. В рамках тестирования голоса пользователей не влияют на то, в каком порядке ответы отображаются под записью.

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