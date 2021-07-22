Польша изучает возможность вакцинации разными двухкомпонентными препаратами от COVID-19

ВАРШАВА, 22 июля. /ТАСС/. Польша рассматривает возможность введения смешанного принципа вакцинации от коронавируса двухкомпонентными препаратами, когда вводится первый компонент одной вакцины, а второй - другой. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

"В сотрудничестве с Медицинским советом мы обдумываем введение такого решения, которое допускало бы смешивание вакцин", - сказал он.

По словам министра, бывают ситуации, когда организм некоторых людей плохо реагирует на первую дозу того или иного препарата. "Может быть, этой категории стоит дать возможность вакцинации второй дозой другим препаратом", - отметил он.

Вакцинация началась в Польше 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 40,8 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 33,2 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили более 17,8 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 16,6 млн.