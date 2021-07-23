"СберЗвук" проведет трансляцию Олимпиады в Токио

"СберЗвук" с 23 июля по 8 августа организует трансляцию ключевых соревнований Олимпийских игр в Токио с участием более 20 комментаторов. Об этом говорится в пятницу в сообщении сервиса.

"Теперь следить за тем, как проходят игры, и поболеть за российскую сборную в своих любимых дисциплинах сможет каждый, не меняя планов на день: слушайте комментаторов в прямом эфире, когда едете в транспорте, готовите, занимаетесь в спортзале или гуляете в парке с детьми! Следите за событиями благодаря лучшим комментаторам в режиме реального времени и нереальных эмоций" , — сказал генеральный директор "СберЗвука" Михаил Ильичев.

Аудиотрансляции будут доступны бесплатно на специальном сайте. Планируется 250 включений.