Крупнейший курганский вуз ввел специальную стипендию для вовлечения молодежи в физику

ТАСС, 22 июля. Курганский государственный университет (КГУ) - крупнейший вуз Курганской области - ввел в Год науки и технологий специальную ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. рублей для первокурсников, поступивших на направление подготовки "Физика" по профилю "Информационные технологии в физике". Мера позволит привлечь молодежь к этой востребованной сфере деятельности, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"10 тыс. рублей ежемесячно - в Курганском государственном университете в Год науки и технологий учреждена специальная стипендия ректора. Ее будут выплачивать в течение первого семестра обучения всем первокурсникам, поступившим на направление подготовки "Физика", профиль "Информационные технологии в физике". Наряду со стипендией ректора они будут получать и государственную академическую стипендию", - говорится в сообщении.

Ректор КГУ Надежда Дубив отмечает, что одна из задач Года науки и технологий - привлечь в научную сферу талантливую молодежь. "Без ученых-физиков научно-технический прогресс трудно представить. Сегодня Курганский государственный университет входит в научные консорциумы и объединения, где вместе с предприятиями региона и крупнейшими вузами страны работает над прорывными проектами в самых разных отраслях экономики. Ученые-физики Курганского университета совместно с коллегами из Тюмени, Санкт-Петербурга и Минска работают над изучением свойств висмута и его сплавов и применения их в микро- и наноэлектронике, наши физики занимаются цифровым моделированием процессов в твердом и жидком состоянии веществ, разрабатывают программные продукты для изучения и расчета свойств веществ", - передает ее слова пресс-служба.