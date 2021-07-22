Правозащитник Ионов потребовал признать иноагентами "Важные истории" и журналиста Анина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и журналиста Романа Анина. Об этом рассказал в беседе с ТАСС.

"Я направил заявления в Роскомндазор и Минюст, а позже - и в прокуратуру. Я прошу провести проверку финансирования деятельности "Важных историй" и признать иноагентом и это издание и самого Анина", - сказал он.

Ионов заявил, что, по предварительным данным, "Важные истории" связаны с вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с главредом Романом Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда "IStories Fonds". "Этот фонд, насколько я смог понять, через посредников осуществлял финансирование "Важных историй". Кроме этого, Анин в личном качестве также получал оттуда деньги", - отметил правозащитник.

Комментариями Анина и "Важных историй" ТАСС пока не располагает. Ранее Ионов написал заявление с требованием признать иностранным агентом "Медузу". В апреле 2021 года Минюст ее признал таковым.