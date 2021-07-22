Власти Адыгеи обратились к Минобрнауки по вопросу возведения общежития для студентов МГТУ

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи обратились в министерство науки и высшего образования РФ с вопросом о строительстве в республиканском центре нового общежития для студентов Майкопского государственного технического университета (МГТУ). Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

"Имеющийся у вуза жилищный фонд не покрывает его потребностей из-за роста числа иногородних обучающихся, в том числе иностранных граждан", - пояснили в пресс-службе. В частности, напомнили здесь, за последние пять лет численность иностранных студентов университета выросла почти втрое и составляет 1,3 тыс. человек.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, в рамках встречи поднимался вопрос выделения федеральных субсидий на финансирование основных научных школ МГТУ. "Вуз ведет как фундаментальные, так и прикладные исследования в здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве и других сферах", - заметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках встречи был рассмотрен вопрос об участии Адыгейского госуниверситета в конкурсе на получение гранта в размере 100 млн рублей по программе "Приоритет-2030". "Одной из рассмотренных тем было участие Адыгейского госуниверситета в программе "Приоритет-2030", нацеленной на формирование пула прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что вуз соответствует критериям программы и планирует в этом году принять участие в конкурсе на грант в размере 100 млн рублей.